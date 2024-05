Rettung 2011 gegen Bochum Das machen Borussias Helden der Relegations-Saison heute

Christofer Heimeroth

In der Saison 2010/11 wurde Heimeroth zum Pokalhelden in der zweiten Runde gegen Leverkusen. In der Liga stand er 13-mal im Tor, letztmals im letzten Spiel unter Michael Frontzeck beim FC St. Pauli. Als Igor de Camargo gegen Bochum traf, war Heimeroth als einer der Ersten zum Jubeln an der Eckfahne. Unter Favre spielte er nur 13 Minuten in der Bundesliga und 90 in der Europa League. Von 2018 bis 2023 war Heimeroth Borussias Teammanager und hat mittlerweile einen Management-Lehrgang des DFB absolviert. Ist Torwarttrainer beim FC Wegberg-Beeck.