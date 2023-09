Gladbacher Meister-Verteidiger Was Wittmann mit Borussia erlebte - und wo er den richtigen Riecher hatte

Zwei Meistertitel stehen in der Vita des früheren Gladbacher Verteidigers Heinz Wittmann. Der Mann, der am 12. September 80 Jahre alt wird, war in seiner aktiven Zeit das, was heute polyvalent genannt wird, er konnte in der Defensive viele Positionen spielen und tat es auch: Er war Libero, Linksverteidiger, Innenverteidiger und Sechser während seiner 139 Pflichtspieleinsätze für Gladbach.