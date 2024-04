Schwächen stärken statt Stärken ausspielen Weigl verkörpert Borussias fußballerischen Zick-Zack-Kurs

Die Spiele, in denen Julian Weigl in dieser Saison mal nicht auf dem Platz stand, lassen sich selbst dann noch an einer Hand abzählen, wenn er bald seine zehnte Gelbe Karte sehen sollte. Im DFB-Pokal gegen Heidenheim durfte er mal nach 64 Minuten verschnaufen, in Dortmund versuchte Gladbach ab der 82. Minute ohne ihn, das Spiel noch zu drehen, gegen Hoffenheim fehlte er angeschlagen, gegen Augsburg saß er seine Sperre ab. Ist er fit und gesund, steht Weigls Einsatz für Trainer Gerardo Seoane bisher nie zur Debatte.