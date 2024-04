Bei Borussia müsste mehr möglich sein Warum Gladbachs individuelle Qualitäten nicht zum Tragen kommen

Die These sei erlaubt, trotz aller Tristesse: Borussias Kader ist besser, als das, was die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane bisher dargeboten hat in dieser Saison. Dafür sprechen die nackten Zahlen. Acht Nationalspieler gibt es, zudem reichlich Spieler mit der Erfahrung Hunderter Profispiele, national wie international.