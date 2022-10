Virkus wartet auf Entscheidungen : Warum Thuram und Bensebaini für Borussia kaum zu halten sind

Foto: dpa/Federico Gambarini 15 Bilder Diese Spieler holte Borussia aus Frankreich

Mönchengladbach Borussia hat sich mit Vertragsangeboten für Marcus Thuram, Ramy Bensebaini und Yann Sommer nach eigenen Angaben „an die Decke gestreckt“. Während beim Torwart Zuversicht angesagt ist, sind die Chancen, dass Thuram und Bensebaini über 2023 hinaus in Gladbach spielen, überschaubar.

Sie haben elf der 18 Bundesligatore für Borussia in dieser Saison erzielt. Zieht man Marcus Thurams und Ramy Bensebainis Treffer ab, hätte die Mannschaft sieben Punkte weniger. So einfach ist die Rechnung natürlich nicht, aber sie verdeutlicht das Ausmaß, das ein Verlust der beiden Herren hätte. Stand jetzt laufen ihre Verträge im Sommer aus, Sportdirektor Roland Virkus gab am Freitag einen Einblick in den Stand der Verhandlungen.

„Wenn wir beide ohne Ablöse verlieren, wäre das für den Klub schlecht, keine Frage. Wir haben beiden Spielern, wie Yann Sommer, der auch dazugehört, im Rahmen unserer Möglichkeiten sehr, sehr gute Angebote gemacht“, erklärte Virkus. „Jetzt müssen die Spieler entscheiden, denn so lang ist mein Hebel nicht. Wir haben ihnen auch eine Perspektive aufgezeigt, es geht ja nicht nur ums Geld.“

Thuram und Bensebaini kamen vor gut drei Jahren für eine Gesamtablöse über 17 Millionen Euro aus Frankreich. Damit wäre der reine Verlust nicht so groß wie bei Denis Zakaria und Matthias Ginter, die 2017 für 29 Millionen geholt wurden und am Ende nur 4,5 Millionen einbrachten, weil lediglich Zakaria ein halbes Jahr vor Vertragsende verkauft werden konnte. Es ist keine Übertreibung, dass Borussia über die Jahre mit dem Quartett mehr als 100 Millionen Euro hätte einnehmen können, wenn alles so glatt gelaufen wäre wie zwischen 2012 und 2019. Letztlich sieht sich Virkus auch mit Fehlern konfrontiert, die vor seinem Jobantritt im Februar 2022 gemacht wurden, als Max Eberl noch die Verantwortung hatte – der die Transferpolitik zuvor auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse des Vereins zugeschnitten hatte.

Foto: dpa/Tom Weller 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Frankfurt aussehen

„Wir haben Angebote gemacht, mit denen wir uns wirklich an die Decke gestreckt haben. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Verantwortung“, sagte Virkus. Anhand des Beispiels Thuram verdeutlichte er, was Borussia einem Spieler bieten kann, ließ aber durchklingen, welche Limitierungen es gibt. „Wir haben ihm gesagt: Um komplett zu werden als Stürmer, glauben wir, dass du dich auf der Nummer neun entwickeln kannst. Dort haben wir ihn hingestellt, mussten ihn schulen, weil die Laufwege andere sind. Tore sind auch cool, wir wollten seine Quote erhöhen. Das bekommen wir derzeit hin. Da geht es um eine Perspektive, die wir ihm aufgezeigt haben.“

Dass auch monetäre Interessen eine Rolle spielen oder er den nächsten großen Schritt machen will – darauf habe er als Manager am Ende keinen Einfluss, so Virkus. Gleichzeitig verschloss er nicht die Tür für mögliche Abgänge im Winter. „Wir müssen abwägen: Wie groß ist der sportliche Verlust? Wie steht er in Verhältnis zu dem, was man vielleicht einnimmt?“, sagte Virkus. „Das sind keine einfachen Entscheidungen. Aber ich glaube, die Jungs haben Bock hier zu spielen.“

Konkrete Summen, die mit Thuram und Bensebaini im Januar noch zu erzielen wären, nannte er nicht. Aber die 4,5 Millionen Euro plus 4,1 an möglichen Bonuszahlungen, die Borussia von Juventus Turin für Zakaria bekommen hat, zeigen die zu erwartenden Dimensionen auf.

Denn sowohl große Klubs als auch begehrte Spieler haben oftmals kein gesteigertes Interesse an einem Transfer mitten in der Saison. Meist schlagen nur Teams zu, die Not auf einer Position haben, und Teams in Not wecken Zweifeln bei den Spielern an der Richtigkeit des Wechsels. Zudem winkt ablösefreien Profis ein Handgeld in der Größenordnung eines Jahresgehalts. Thuram wird nächsten August 26 Jahre alt, Bensebaini im April schon 28. Die Chancen, wenigstens einen der beiden über den Sommer 2023 hinaus zu halten, sind verschwindend gering, selbst bei einer Rückkehr Borussias in den Europapokal.

„So weit ist es noch nicht, aber es kann passieren. Und dann haben wir eine sehr, sehr gute Scoutingabteilung und haben es immer wieder geschafft, Spieler zu ersetzen“, sagte Virkus, landete aber gleich beim nächsten Problem: „Das wird deutlich schwieriger, wenn du nicht den monetären Gegenwert bekommst.“ Über Jahre sah Borussias Geschäftsmodell so aus: Meist ging sogar nur ein Topspieler für eine hohe Ablöse, mit der nicht nur ein Nachfolger finanziert wurde, sondern weitere Perspektivspieler geholt wurden. So war es zuletzt 2019, als mit den 25 Millionen Euro für Thorgan Hazard unter anderem Thuram und Bensebaini verpflichtet wurden.