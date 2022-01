Borussias Joker-Geschichte : Nur einer setzt bislang eine Gladbacher Tradition fort

Mönchengladbach In der laufenden Saison schwächeln die Einwechselspieler noch, insgesamt kommt Borussia Mönchengladbach in ihrer Bundesliga-Historie aber bereits auf 180 Jokertore. Im aktuellen Kader stehen immerhin zwei der besten Nachfolger des unumstrittenen Gladbacher Spitzenreiters.

Er war der erste große Joker der Bundesliga-Geschichte: Hans-Jörg Criens, Stürmerlegende bei Borussia Mönchengladbach. An ihn werden in den vergangenen Tagen wieder viele Fans gedacht haben, ist Criens doch am zweiten Weihnachtstag 2019 im Alter von nur 59 Jahren unerwartet verstorben. Im Gedächtnis bleibt er als drittbester Bundesligatorschütze der Gladbacher – und als torgefährlichster Einwechselspieler der Klubgeschichte.

Sein berühmtestes Jokertor erzielte Criens im DFB-Pokal: 1984 sicherte sein Treffer zum 5:4 in der Verlängerung des Halbfinales gegen Werder Bremen das Ticket für das Endspiel gegen die Bayern. Doch auch in der Liga war Criens gefürchtet, wenn er von der Bank kam. 14 Jokertore wurden es bis zu seinem Karriereende, 13 davon im Trikot der Gladbacher. Damit führt er in der vereinsinternen Wertung immer noch deutlich, ihm folgt Patrick Herrmann mit bislang acht Treffern. Criens würde demnach den heutigen Jokern der Borussia wohl noch gute Tipps geben können. Denn mit der Torgefahr von der Bank ist es in der laufenden Saison nicht sehr weit her.

Nur ein Jokertor hat es für Borussia in der Hinserie gegeben, erzielt durch Florian Neuhaus, der beim 1:1 in Mainz bereits nach einer halben Stunde für den verletzten Marcus Thuram in die Partie kam und kurz darauf zum 1:0 traf. Dass Neuhaus sich damit schon recht weit nach oben in der Liste der besten Gladbacher Joker geschossen hat, mag überraschen. Neuhaus hat nun bereits vier Ligatore als Einwechselspieler erzielt, erfolgreicher waren bislang nur vier Borussen. Auch sein „Tor des Monats“ im Januar 2020 gegen Mainz 05 schoss der Mittelfeldspieler als Joker.

Insgesamt ist Neuhaus einer von 90 Gladbachern, die in der Bundesliga mindestens einmal als Einwechselspieler trafen, auf sie verteilen sich 180 Jokertore in Borussias Liga-Historie. Möglich sind solche Treffer seit der Spielzeit 1967/68, als die Wechsel-Option im deutschen Profifußball eingeführt wurde. Trainer Hennes Weisweiler machte zu Beginn von der neuen Möglichkeit nicht wirklich oft Gebrauch, so dass es fast anderthalb Jahre bis zum ersten Gladbacher Jokertor dauerte. Egon Milder kam am 8. Dezember 1968 im Heimspiel gegen Werder Bremen in der 54. Minute in die Partie und erzielte nur sieben Minuten später den 1:1-Endstand.

In den ersten neun Jahren nach der Einführung der Einwechslungen in der Bundesliga brachten Gladbacher Joker insgesamt nur acht Tore zustande. Der erste Borusse, der mehrmals als Einwechselspieler traf, war Wilfried Hannes in der Spielzeit 1976/77. Zwei Jahre später gelang Dietmar Danner als erstem Gladbacher das Kunststück, nach der Einwechslung noch zweimal zu treffen, ihm folgten bis heute acht Spieler, als bislang letzter Marcus Thuram, der im September 2019 beim 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf als Joker seine ersten beiden Bundesligatore erzielte.

