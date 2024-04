Bei Borussia „rasiert“ Hannes Wolf und der Fluchtpunkt New York

Es gibt schlimmere Ausblicke als den auf Manhattens Skyline. Die hat Hannes Wolf, 24 und bis Ende Januar 2024 Borusse, in seiner neuen Wahlheimat stets vor Augen. Er wohnt gegenüber von Manhatten in New Jersey. Aus pragmatischen Gründen mithin, denn das Trainingsgelände seines neuen Klubs, dem New York City FC, liegt außerhalb der Metropole ebenfalls in New Jersey, nur rund 30 Minuten sind es für Wolf zum Training. Gespielt wird im Yankee Stadion im Süden der Bronx.