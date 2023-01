Borussias Österreicher Wolf nutzt die Vorbereitung erneut zur Eigenwerbung

„Es ist gut, dass sich Hannes auch mit Endprodukten belohnt hat“, sagte Trainer Daniel Farke, der im Herbst lange auf seinen Linksfuß hatte verzichten müssen, nachdem dieser sich beim 3:0 gegen RB Leipzig an der Schulter verletzt hatte. Nach dem Spiel gegen Oldenburg am vergangenen Samstag war die Partie gegen Bielefeld nun sein zweiter Einsatz seit der Rückkehr ins Mannschaftstraining. „Es ist nicht so einfach, nach einer langen Verletzung zurückzukommen. Im Spiel gegen Oldenburg hat man ihm das auch noch angemerkt. Doch heute war das schon ein großer Schritt nach vorne“, lobte Farke.