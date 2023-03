Borussias Hannes Wolf im Interview „Diese Stimme ist immer noch in meinem Kopf“

Exklusiv | Mönchengladbach · Borussias Offensivmann Hannes Wolf spricht über Erling Haaland, den Unterschied zwischen Ballbesitz- und RB-Fußball und seine Zukunft in Gladbach. Er sagt zudem, was Julian Weigl von seinem Fahrstil hält und was am Freitag gegen Bremen nicht wieder passieren darf.

16.03.2023, 16:35 Uhr

Hannes Wolf, Erling Haaland hat mit seinem Fünfer-Pack für Manchester City gegen RB Leipzig für Aufsehen gesorgt. Sie kennen Ihn aus der Zeit bei RB Salzburg – war er damals schon so gierig? Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Hannes Wolf