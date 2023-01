Gladbachs Joker stechen erneut Erst ein Assist, nun das Tor – „Hannes Wolf ist da“

Hannes Wolf stand, wo einer zu stehen hat, der in einer Fußballmannschaft für Tore zuständig ist. So war es nach der feinen Vorarbeit von zunächst Alassane Plea und vor allem Luca Netz, dessen Hereingabe genau die richtige Präzision hatte, um Wolf zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck des Spielfeldes in der Sinsheimer Arena zu erreichen, ein Leichtes für den Österreicher, sein erstes Saisontor zu erzielen. 4:1 stand es in dem Moment, der eingewechselte Wolf sorgte dafür, dass der Sieg bei der TSG Hoffenheim sehr stattlich klang am Ende. Es ist der höchste Sieg in der Fremde seit dem 4:1 bei Fortuna Düsseldorf am 15. Februar 2020.