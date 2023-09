63-Minuten-Einsatz im Test gegen Werder Nach dem Comeback - das ist Hannes Wolfs Situation bei Borussia

Das war in Leipzig so, wo er erst gar nicht ankam, und es ist von Beginn an auch in Gladbach so. 69 Spiele hat Wolf gemacht, doch richtig durchgesetzt hat er sich nicht. Marco Rose, einst in Salzburg sein Mentor, unterstützte ihn nicht wie vielleicht erhofft, unter Adi Hütter wurde er an Swansea City ausgeliehen, kam von da mit dem Ansinnen zurück, die gute Zeit in der englischen Championsship in Energie für den Neustart in Gladbach zu nutzen. Doch auch unter Daniel Farke lief es schleppend, bevor er sich schwer an der Schulter verletzte.