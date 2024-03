Beim 3:3 gegen den 1. FC Köln Warum Gladbachs Doppelpacker Hack nur ein halber Derby-Held wurde

Doch auch so münzte er seine Energie in Produktivität um. „Ich habe nur drauf gewartet, dass ich reinkomme. Du willst in so einem Spiel natürlich immer spielen, natürlich ärgert man sich da. Aber ich habe eine gute Reaktion gezeigt. Wenn man auf der Bank sitzt, staut sich schon was an, klar. Es ist dann aber auch gut, wenn man es umwandeln kann in Leistung, das ist mir heute gelungen“, sagte Hack, der drei von 17 Gladbacher Torschüssen an diesem Tag abgab.