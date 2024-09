Borussias Offensivspieler Hacks nächster Schritt zurück – was jetzt noch fehlt

Gerade, als es so aussah, als sei Robin Hack ein wenig abgetaucht, da blitzte wieder auf, was Borussias Offensivspieler im Frühjahr so stark gemacht hatte. Von Julian Weigl auf die Reise geschickt, zog Hack mit einem schnellen Haken von der linken Seite aus in den Strafraum, verzögerte noch einmal und schloss dann ab. Sein Schuss wurde zwar abgeblockt, der Ball kam aber zu Nathan Ngoumou, der mit seiner Direktabnahme Gladbachs bis dahin beste Chance beim 0:2 der Borussen bei Eintracht Frankfurt hatte.