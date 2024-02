Sollte Plea weiter fehlen Was in Borussias Offensive für Hack spricht – und Ngoumou nicht wirklich hilft

Mönchengladbach · Nathan Ngoumou und Robin Hack konnten beide in München nicht für sich werben, doch einer von ihnen könnte in der Startelf stehen, sollte Alassane Plea am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale nicht einsatzbereit sein. Gute Erinnerungen an Saarbrücken haben beide.

05.02.2024 , 15:59 Uhr

So könnte Borussias Startelf im Pokal in Saarbrücken aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Sven Hoppe