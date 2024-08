Training wieder ohne Hack Wie Stöger und Weigl schon mal für den Ernstfall in Aue übten

Mönchengladbach · Nach seinem Trainingscomeback am Montag fehlte Borussia Mönchengladbachs Robin Hack am Dienstag schon wieder. Was er hat und wie Kevin Stöger und Julian Weigl etwas übten, was in Spielen wie dem im Pokal in Aue wichtig sein kann.

06.08.2024 , 13:59 Uhr

Kunstschütze: Kevin Stöger. Foto: Jens Dirk Paeffgen/Jens Dirk Paeffgen (jdp)