Borussias 0:2 bei RB Leipzig „Gutes Auswärtsspiel, auch wenn wir uns davon nichts kaufen können“

In der Hinserie hatte Gladbach an den ersten fünf Spieltagen die gleiche überschaubare Bilanz, ehe es in Bochum einen ersten positiven Wendepunkt gab. Den brauchen die Borussen nun erneut – doch auf Knopfdruck wird es ihn nicht geben. Das betonte auch Seoane unmittelbar nach dem Spiel in Leipzig. „Hier ruht sich niemand aus. Wir wissen, dass wir performen und uns verbessern müssen. Da gibt es einige Punkte, die wir vom Team einfordern müssen. Du musst mehr Bewegung, mehr Kreativität und mehr Durchsetzungsvermögen haben, um auch für Gefahr zu sorgen – egal ob es gegen Bayern oder Bochum geht“, sagte Seoane.