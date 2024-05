Seoanes Gedanken zur Doppelsechs Borussia muss im Mittelfeld eine Grundsatzfrage beantworten – jetzt und für die Zukunft

Mönchengladbach · In den vergangenen Wochen setzte Borussias Trainer Gerardo Seoane im zentralen Mittelfeld auf mehr Kontrolle und defensive Stabilität. Doch könnte sein Team im Saisonendspurt auch in diesem Mannschaftsteil wieder mehr Offensivgeist vertragen. Optionen in Personal und System gibt es.

03.05.2024 , 11:32 Uhr

Link zur Paywall So könnte Borussias Startelf in Bremen aussehen 24 Bilder Foto: jdp/Jens Dirk Paeffgen