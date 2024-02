Nächstes Auswärtsspiel gegen Top-Gegner Was sowohl für als auch gegen Borussia spricht bei den Bayern

Es ist ein Klassiker des deutschen Fußballs, und es gab Zeiten, als sich der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach auf Augenhöhe trafen in der Bundesliga. Davon ist das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) indes weit entfernt, obwohl beide Teams etwas eint: Die Saison läuft nicht ganz so rund wie gewünscht, beide haben, jeder in seinem Regal, Punkte liegen lassen. Gleichwohl: Die Favoritenrolle ist aber klar verteilt – an den FC Bayern.