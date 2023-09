Gladbach-Profi zweimal ohne Einsatz Ranos‘ exklusives Profil - Vorteil oder Nachteil?

Gerardo Seoane hatte am Mittwoch die Gelegenheit, Elf-gegen-elf spielen zu lassen, also nutzte er sie auch. Borussias Trainingsbeteiligung war sogar so üppig, dass der Coach neben drei Torhütern gleich 23 Feldspieler zur Verfügung hatte. Zunächst übten drei Profis deshalb abseits der Kollegen, neben Simon Walde und Hannes Wolf betraf es auch Grant-Leon Ranos. Auch wenn im weiteren Verlauf alle zum Einsatz kamen, war die Momentaufnahme sinnbildlich: Borussias Angreifer, geholt aus der U23 des FC Bayern, ist nach der Vorbereitung und fünf Pflichtspielen dabei, aber noch nicht durchgehend mittendrin.