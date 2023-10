Erfolg in Wiedenbrück Ranos-Blitztor ebnet Borussias U23 den Weg zum nächsten Sieg

Denn nur zwölf Minuten nach der Führung legten die Borussen nach, Mika Schroers traf nach einer schönen Einzelaktion aus spitzem Winkel zum 2:0. Wiedenbrück war in den Folgeminuten nur damit beschäftigt, nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Borges Sanches hatte in der 19. Minute Pech, dass sein Schuss nur am Pfosten landete. Bis zur Pause fiel kein Tor mehr, doch erneut erwischte Borussia einen Blitzstart in die Partie: Dieses Mal dauerte es 45 Sekunden, ehe Ryan-Don Naderi den Ball für die Gladbacher erneut über die Linie drückte. Borges Sanches hatte zuvor in der gegnerischen Hälfte den Ball erobert und zu Ranos durchgesteckt. Als der nur noch den Torwart vor sich hatte, legte er den Ball rüber zum freistehenden Naderi, der das 3:0 erzielte.