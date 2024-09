4:2 nach 1:2-Rückstand Borussia-Profi schießt U23 mit Dreierpack zum Sieg in Bocholt

„Es war das erwartet schwierige Auswärtsspiel, das wir am Ende verdient gewonnen haben“, sagte Polanski, der in Bocholt in der ersten Halbzeit ein „Torchancenfestival“ sah. Der erste Treffer gelang dabei seiner Mannschaft: Nach einem langen Ball des Innenverteidigers Lion Schweers tauchte Grant-Leon Ranos frei vor Bocholts Torwart Lucas Fox auf und spitzelte den Ball an ihm vorbei (14. Minute). Ranos hatte am Samstag zuvor noch im Kader der Profis beim Spiel in Frankfurt gestanden, nun wurde er zum entscheidenden Faktor für die U23.