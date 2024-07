Fingerzeig im Testspiel für die Pflichtspiele Was aus Seoanes Personalentscheidungen herauszulesen ist

Allerdings zeigte das Spiel gegen Kiel, dass es dem Quartett noch an Durchschlagskraft und Konsequenz in der finalen Aktion mangelt. Zielspieler Kleindienst blieb ohne nennenswerte Abschlussaktion. Auffälliger war Plea – unter anderem mit zwei Abschlüssen, die allerdings das Tor verfehlten. Nach dem Wechsel war die Anordnung eine andere, da bildeten Nathan Ngoumou, Tomas Cvancara und Grant-Leon Ranos einen Dreierangriff. Letzterer sorgte in der 73. Minute nach einem perfekt ausgespielten Konter für den Siegtreffer – womit Ranos in jedem der drei Testspiele getroffen hat. Dadurch spielt er sich möglicherweise für ein Leih-Geschäft in den Fokus anderer Klubs.