Gerüchte um Tausch mit Zakaria : Das sagt Xhaka über eine Rückkehr vom FC Arsenal nach Gladbach

Exklusiv Mönchengladbach/London Granit Xhaka war Borussias Kapitän. Seit der Schweizer 2016 für eine Rekordsumme zum FC Arsenal nach London wechselte, gab es immer wieder Rückkehr-Gerüchte. Nun geht es um einen Tausch mit Denis Zakaria. Wir haben bei Xhaka nachgefragt.

Tatsächlich ist Xhaka, der gerade zum zweiten Mal Vater geworden ist, immer wieder mal in Gladbach. Die Familie seiner Frau Leonita lebt am Niederrhein. Eine berufliche Rückkehr wird es eher nicht geben. „Gerüchte gibt es immer zum Ende der Saison, das ist klar. Aber ich habe noch zwei Jahre Vertrag in London, bin sehr happy mit meiner Familie hier. Ich schaue jetzt erst einmal auf eine erfolgreiche Euro mit der Nationalmannschaft“, sagte Xhaka unserer Redaktion.