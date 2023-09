Seoane mit „gemischten Gefühlen“ Borussia empfindet Stolz und Wut zugleich nach 1:2 gegen Bayern

Vor zwei Wochen saß Gerardo Seoane in Augsburg nach dem 4:4 als gefühlter Sieger in der Pressekonferenz. „Spektakel, Emotionen, Achterbahn“, frohlockte Borussias Trainer nach dem turbulenten Spiel mit dem Last-Minute-Ausgleich. Nach dem 0:3 gegen Leverkusen vor einer Woche war Seoane gar nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft und präsentierte eine lange Mängelliste. Nun musste er ein spätes 1:2 gegen den FC Bayern verarbeiten, bei dem Gladbach 28 Minuten führte, drumherum 59 Minuten ein Unentschieden hielt und erst in der 87. Minute in Rückstand geriet.