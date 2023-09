Neue Flexibilität Borussias Trainer Seoane hat Optionen - und er nutzt sie

Der Moment eine Stunde vor dem Anpfiff ist wieder ein besonderer geworden. Als am vergangenen Samstag Gladbachs Startelf gegen den FC Bayern publik wurde, steckten im Presseraum des Borussia-Parks die Berichterstatter die Köpfe zusammen und diskutierten. In der Vorsaison gab es meist keine Zweifel, wer in welcher Grundordnung Borussia auflaufen würde. Nun ist deutlich mehr Denkarbeit nötig, wenn die Aufstellung digital im Internet erscheint oder in Papierform verteilt wird. Man darf annehmen, dass es grundsätzlich kein Nachteil ist, wenn auch das gegnerische Trainerteam mehr Aufwand betreiben muss in der Spielvorbereitung.