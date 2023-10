Borussias 2:1-Sieg Was Seoane gegen Heidenheim lobte – und was derzeit seinem Team fehlt

Darauf wird es sicherlich auch kommenden Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals ankommen. Dann ist erneut Heidenheim der Gegner im Borussia-Park. „Das ist sicherlich eine spezielle Konstellation, auch wenn es wieder bei Null beginnt. Bei den Trainern wird da das Kopfkino beginnen: Was macht er, was verändert er? Was machen wir? Und für die Spieler wird es auch eine neue Situation sein, in so kurzer Zeit erneut womöglich gegen denselben Gegenspieler zu spielen“, sagte Seoane. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – dieser Tage hat die Floskel in Gladbach eine besondere Bedeutung.