Borussias Referenzjahr 2018 Warum sich Seoane an Hecking orientieren kann

Am Montag startet der Schweizer Gerardo Seoane in seine zweite Saison als Gladbach-Trainer. Das ist insofern bemerkenswert, als es so etwas zuletzt im Jahr 2020 gab. Da war es Marco Rose, der die zweite Saisonvorbereitung in Folge anging. Danach war die Verweildauer der Trainer kurz: Adi Hütter und Daniel Farke mussten jeweils nach nur einer Saison gehen.