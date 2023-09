Trainer will Aufholjagd nicht zu sehr loben Gerardo Seoane hätte Gladbach-Sieg „nicht gerecht“ gefunden

Als Borussia Mönchengladbach zum ersten und bis Sonntag einzigen Mal nach einem Drei-Tore-Rückstand in der Bundesliga noch punktete, dürften sich Gerardo Seoanes Eltern gerade überlegt haben, wie sie den ersten Geburtstag ihres Sohnes feiern wollen. Am 20. Oktober 1979 spielte Gladbach im Derby beim 1. FC Köln noch 4:4 nach einem 0:3. Nun also der 17. September 2023: 3:3 nach einem 0:3 zur Pause beim SV Darmstadt.