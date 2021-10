Lange kein Sieg bei einem Topteam : Borussia muss nun auch auswärts ihr Heim-Gesicht zeigen

Oscar Wendt schiebt 2019 zur Führung bei Bayer ein. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Daheim gegen Bayern und Dortmund lieferte Gladbach seine besten Saisonleistungen ab. Was seit längerem fehlt, ist ein Dreier bei einem Topteam der Liga.

Gegen diesen Spielzug waren die Leverkusener an jenem Tag machtlos. Einmal setzte sich Marcus Thuram auf der rechten Seite durch und bediente mit einer flachen Hereingabe Oscar Wendt, der locker einschob. Und später kam Patrick Herrmann ebenfalls über die rechte Außenbahn, seine Flanke bugsierte Thuram in den Leverkusener Kasten. Diese beiden Treffer am 2. November 2019 besiegelten den 2:1-Erfolg der Gladbacher bei Bayer – es ist bis heute der letzte Auswärtssieg bei einem aktuellen Champions-League-Teilnehmer.

Am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) wird Borussia einen neuen Anlauf unternehmen, die Serie von seither gescheiterten Versuchen bei den Topteams der Liga reißen zu lassen. Dann ist sie beim VfL Wolfsburg zu Gast, bei dem sie bereits seit 18 Jahren auf einen Sieg wartet. Ein Dreier würde also in zweierlei Hinsicht das Warten auf einen besonderen Auswärtserfolg beenden. Nur fallen Auswärtserfolge den Gladbachern derzeit generell schwer.

Foto: dpa/Federico Gambarini 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Wolfsburg aussehen

Die ersten drei Ligapartien der laufenden Saison in der Fremde gingen allesamt verloren. Eine solche Durststrecke hatte es letztmals in der Spielzeit 2017/18 gegeben, damals waren es gar fünf Auswärtspleiten am Stück. Doch die aktuelle Negativserie ist nicht allein ein Phänomen der neuen Saison, im Grunde läuft es schon seit knapp einem Jahr auswärts nicht nach Wunsch.

In die vergangene Spielzeit startete Borussia noch mit zwei Siegen aus den ersten drei Auswärtsspielen, danach, ab Anfang November, gab es nur noch drei weitere Erfolge: beim Kellerkind Arminia Bielefeld und den beiden späteren Absteigern FC Schalke 04 und Werder Bremen. Auswärtssiege gegen Mannschaften der oberen Tabellenhälfte, geschweige denn des oberen Tabellendrittels, blieben komplett aus.

In der ersten Saison unter Trainer Marco Rose hatte Borussia blendend gepunktet und damit einen Champions-League-Platz erreicht. Nur Siege gegen Topteams der Liga waren Mangelware geblieben. Das änderte sich im zweiten Jahr – zumindest, was die Heimspiele anging. Bayern, Dortmund, Leipzig und Frankfurt wurden allesamt im Borussia-Park geschlagen. Ein Trend, der sich zu Beginn dieser Saison bereits fortgesetzt hat.

Denn unter Adi Hütter gelangen die bislang besten Spiele daheim gegen die Bayern (1:1) und jüngst gegen Dortmund (1:0). In Leverkusen dagegen ging Gladbach 0:4 unter. Da kommt Wolfsburg nun gelegen, um auch auswärts eine Trendwende einzuleiten.