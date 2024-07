Offensiver Start in die Vorbereitung Wie Borussia sich zum Auftakt präsentiert hat

Der erste Neue, der am Mittwochnachmittag den Trainingsplatz betrat, war ein Ur-Borusse: Tony Jantschke ging Ende Mai als Fußballprofi in die Sommerpause und kam als Talente-Coach heraus, der 34-Jährige kümmert sich als Teil des Trainerteams künftig um die am höchsten veranlagten jungen Spieler. Auch André Wachter, Borussias neuer Torwarttrainer, hatte seinen ersten Arbeitstag auf dem Rasen, genau wie Sportkoordinator David Zibung, der die Rolle in Trainingsshirt und kurzer Hose verkörperte.