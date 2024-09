„Muss“-Spiel gegen Union Berlin Wohin geht’s mit Gerardo Seoanes neuer Borussia?

Gerardo Seoane, der Trainer von Borussia Mönchengladbach, weiß wie Erfolg geht. Er ist dreimal Schweizer Meister geworden mit Young Boys Bern, hat zudem einmal den Pokal gewonnen mit dem Hauptstadt-Klub. Bayer Leverkusen hat er in die Champions League geführt, bevor es nicht mehr lief in Saison zwei. In Gladbach hingegen sucht der Coach noch den Schlüssel zum Erfolg, auch in dieser Saison. „Vier Spiele, drei Punkte, mit der Ausbeute sind wir nicht zufrieden“, sagte er im Vorfeld des fünften Saisonspiels gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, Sky).