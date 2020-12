Manchester City ist eine „große Hausnummer“ : Das sagen die Borussen zu ihrem Champions-League-Los

Mönchengladbach Es ist nicht das Wunschlos, aber dennoch blickt Borussia Mönchengladbach mit Vorfreude auf das Champions-League-Duell mit Manchester City. Hier gibt es die Reaktionen zur Auslosung von Trainer Marco Rose und seinen Spielern.

Nach 2015 und 2016 wird Borussia Mönchengladbach auch 2021 in der Champions League auf Manchester City treffen. Was die Gladbacher zu ihrem Gegner im Achtelfinale der Königsklasse sagen, haben wir hier zusammengefasst.

Gladbach-Trainer Marco Rose „Die Herausforderung ist unglaublich groß, auf die wir uns trotzdem sehr freuen. Ich muss gestehen, dass ich dieses Jahr noch nicht viele Spiele von Manchester City gesehen habe, weil wir uns viel mit anderen Gegner auseinandergesetzt haben. Aber wenn man von ihnen und ihrem Trainer redet, weiß man, was auf einen zukommt und kennt die Art und Weise, wie sie Fußball spielen und die individuelle Qualität, die sie haben. Natürlich treten wir dort an, um unsere Chance zu suchen. Einzelne Spieler herauszupicken bei der Weltklasse, ist schwierig. Wenn man weiß, wie Pep Guardiola Mannschaften trainiert und entwickelt, kann man eine klare Handschrift erkennen und weiß, was auf einen zukommt. Wir werden uns gut vorbereiten und alles reinhauen in die Partie. Jetzt geht es darum, zu gucken, dass wir in die nächste Runde kommen.“