Borussias Mittelfeldspieler Zehner? Sechser? Achter? Was spielt Kramer gegen die Bayern?

Farke will in der Zentrale möglichst viele Strukturgeber versammeln, und weil vor der Abwehr Julian Weigl, die Leihgabe von Benfica Lissabon, gesetzt ist und auch Manu Koné mit seiner im Team recht einzigartigen Dynamik unverzichtbar ist, hat sich Farke den Spezialauftrag für Kramer weiter vorn ausgedacht – quasi als Libero hinter dem Sturm. Fünf Siege gab es so, aber auch fünf Niederlagen, plus ein Remis. Und viele Debatten um den Zehner Kramer. Er kann kontrollieren, strukturieren und verwalten, doch gestalten und initiieren mit genialen Pässen, die man es von einem Zehner klassisch erwartet, das liegt ihm nicht so. Daher bleibt zuweilen einiges an Arbeit an der Stelle unerledigt und das Spiel der Gladbacher krankt.