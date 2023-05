Borussias Gegner Darum ist es gegen Bochum ein Déjà-vu-Spiel für Gladbach

Borussias Manager Roland Virkus ist lange genug im Klub, um zu wissen, dass „wir schon viel schlechtere Zeiten hinter uns haben“. Lange Jahre im Bundesliga-Abstiegskampf zum Beispiel, einige Zeit sogar in Liga zwei. Oder, wie 2011 im Mai, als der VfL Bochum der Gegner der Gladbacher war, indes in der Relegation, in die es Borussia als 16. der Bundesligatabelle verschlagen hatte. Es war purer Existenzkampf, den Borussia in 180 Minuten mit einem 1:0-Sieg daheim und einem 1:1 in Bochum knapp für sich entschied.