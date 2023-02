Farke versteht Pfiffe der Fans Gladbach erlebt fußballerisch einen „Dreckstag“ gegen Schalke

Kramer selbst war nah dran an seinem ersten Scorerpunkt der Saison: In der besten Gladbacher Phase schickte er Marcus Thuram, der aus aussichtsreicher Position nicht zum Abschluss kam. Kurz darauf visierte Kramer bei einem Standard den linken Torwinkel an, der Ball wurde noch rausgeköpft. „Wenn die erste Halbzeit noch fünf Minuten länger dauert, klingelt es für uns“, sagte Borussias Sechser. Die zweite Hälfte brachte dann spielerisch einen Bruch. „Es macht einen krassen Unterschied, ob der Ball ankommt oder nicht, wenn der Gegner mannorientiert spielt“, stellte Kramer fest. Tatsächlich ließ Gladbach auf eine Passquote von 87 Prozent in den ersten 45 Minuten nur noch 77 Prozent in den zweiten 45 Minuten folgen.