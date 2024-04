Fukuda leitet ein 4:0 gegen Lippstadt – Borussias U23 verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Borussias Zweitvertretung trat wie in der Vorwoche beim 1:1 in Velbert mit einiger Unterstützung aus dem Profikader an. Während hinten Fabia Chiarodia und Lukas Ullrich die linke Seite der Gladbacher Viererkette besetzten, sollten vorne Grant-Leon Ranos und Shio Fukuda für Gefahr sorgen. Das ging gleich in der zehnten Minute auf, als Ranos plötzlich viel Platz hatte und mustergültig Fukuda bediente, der mit einem präzisen Flachschuss in die lange Ecke traf.