Spieltags-Barometer Borussia-Fans sind trotz der Enttäuschung von Mainz vor dem Derby optimistisch

Rocco Reitz kam in Mainz zwar erst in der 78. Minute in die Partie, für 44 Prozent aller Teilnehmer genügte seine Viertelstunde Einsatzzeit jedoch, um aus ihrer Sicht der beste unter den Gladbacher Einwechselspielern zu sein. Indes war auch nur Luca Netz früher in die Partie gekommen – der linke Flügelspieler agierte defensiv ordentlich, jedoch offensiv unauffällig.