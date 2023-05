„Die Mannschaft ist sehr launisch“ Ex-Trainer Hütter benennt Borussias aktuelle Probleme

Doch Hütter hatte Probleme, die Borussen vollends von seinem Fußball zu überzeugen, der sehr von einem aggressiven Spielstil und schnellem Umschaltspiel lebt und in der Grundordnung auf einer Dreierkette basiert. „In der Art und Weise, wie ich Fußball spielen will, hat die Mannschaft ein bisschen in eine andere Richtung gedacht“, sagte Hütter, stellte mit Blick auf den aktuell zehnten Tabellenplatz aber auch fest: „Der Klub ist an der gleichen Stelle wie zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe.“