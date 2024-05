Das gab es lange nicht Borussia hat ihr Problem mit Führungen nur verlagert

Gegen Ende der Trainingseinheit am Mittwochvormittag wurde bei den Borussen auffällig oft gejubelt und geklatscht. Eine Flanke nach der anderen segelte da in den Strafraum, in dem sich die Stürmer Alassane Plea, Tomas Cvancara und Jordan Siebatcheu austoben durften – jede Menge Abschlüsse und letztlich auch viele kleine Erfolgserlebnisse für Borussias Angreifer, auf die es im Endspurt nochmals ankommen wird. Denn Borussia wird noch einige Punkte benötigen, um den Verbleib in der Bundesliga sicherzustellen – da braucht es Tore und ein selbstbewusstes Auftreten vor dem gegnerischen Tor.