Mitentscheidend für Sieg gegen Hoffenheim Seoane stand bei Borussias Wechseln vor einigen Herausforderungen

Es war Robin Hack vorbehalten, den letzten gefährlichen Torschuss der Partie gegen 1899 Hoffenheim abzugeben. In der 90. Minute zog der Linksfuß aus der Distanz ab, Gäste-Keeper Oliver Baumann konnte den Flachschuss aber noch um den Pfosten lenken. In diesem Moment führte Borussia seit etwa zehn Minuten 2:1 – zehn Minuten, in denen Hoffenheim ebenfalls nur einen Abschlussversuch durch Wout Weghorst verzeichnete. Und in der sechsminütigen Nachspielzeit kam kein weiterer Torschuss mehr hinzu.