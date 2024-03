Anschauung für Gladbachs Führungsspieler Netzer opponierte gegen Weisweiler - was Weigl, Neuhaus und Co. daraus lernen können

Borussia ist im März des Jahres 2024 am Nullpunkt. Das Aus im DFB-Pokal ließ den einzigen verbliebenen Traum von etwas Großem platzen, in der Liga gibt es theoretische Optionen, doch wer traut einem Team, das die große Chance im Pokal derart verspielt, noch wirklich etwas zu? Unter anderem, weil da keiner auf dem Platz ist, der in schwierigen Momenten das Heft in die Hand nimmt. Es gibt zu wenig Eigenverantwortung im Team.