Borussias Besetzung im Abwehrzentrum Friedrich erschwert Seoane die Entscheidung – aber wohl nur temporär

Mönchengladbach · Am Samstag beim FC Bayern München könnte Max Wöber in Borussias Innenverteidigung zurückkehren. Doch auch Marvin Friedrich hat sich beim 0:0 in Leverkusen für einen weiteren Startelf-Einsatz empfohlen. Was für ihn spricht – und warum mittelfristig seine Chancen nicht so gut stehen.

30.01.2024 , 06:07 Uhr

So könnte Borussias Startelf in München aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Marius Becker