180 Testspiel-Minuten gegen Straßburg Borussia freut sich über Siege – zwischen „Offensivpower“ und Trägheit

Er betonte auch den Wert, den der Samstag für die Fitness hatte. „Für viele waren es das erste Mal 90 Minuten in den Beinen, das tat richtig gut“, sagte Sander. „Wenn du bei solchen Temperaturen ab der 75. Minute keine Probleme bekommst, frage ich mich, was du davor gemacht hast – gerade in so einem intensiven Spiel.“ In einer Woche bei Erzgebirge Aue wird Borussia im DFB-Pokal dann erstmals im Wettkampfmodus herausgefordert – Stand jetzt aber nicht vom Wetter. Moderate 20 Grad sind angesagt.