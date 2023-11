Gelungene Standard-Variante So hat Borussia den SC Freiburg beim Tor zum 1:1 überrumpelt

Franck Honorat hat sich in seinen ersten Monaten bei Borussia Mönchengladbach bereits einen Namen gemacht als Standardschütze. Mit vier Torvorlagen führt er das teaminterne Assist-Ranking an. So rechnete sicherlich auch die Mehrzahl der Borussenfans mit einer Hereingabe des Franzosen, als es in der 25. Minute im Spiel beim SC Freiburg im linken Mittelfeld Freistoß für die Gladbacher gab. Doch es kam anders – und war äußerst erfolgreich.