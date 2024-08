Borussias Franzose Warum es bei Honorat noch hakt – und er sich trotzdem besser fühlt als im Vorjahr

Mönchengladbach · Franck Honorat hat eine gute erste Saison in der Bundesliga hingelegt. In der laufenden Vorbereitung ist Gladbachs Flügelspieler noch nicht so zur Geltung gekommen. Warum ihn das nicht beunruhigt und was er für wichtig beim Einspielen mit den neuen Kollegen hält.

05.08.2024 , 10:28 Uhr

