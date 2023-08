Borusse im Glück Franck Honorat erlebt trotz Niederlage den „schönsten Tag meines Lebens“

Zum ersten Mal vor über 50.000 Gladbach-Fans aufzulaufen, beflügelte den 27-Jährigen zusätzlich. „Ich habe zum ersten Mal in so einem großen Stadion mit unglaublichen Fans gespielt. Ich kann es kaum erwarten, wieder in diesem Stadion vor diesem Publikum zu spielen“, sagte Honorat. In Brest hatte er in der vergangenen Saison im Schnitt nur vor rund 12.600 Fans gespielt.