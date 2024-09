Borussias Start in die Trainingswoche Seoane kann auf das Honorat-Comeback hoffen

In der Regel unterliegt die Trainingswoche der Gladbacher Profis einem bestimmten Rhythmus. Nach einem Ligaspiel steht am Folgetag eine regenerative Einheit für die Startelfspieler und ein Spielersatztraining für den Rest auf dem Programm. Am darauffolgenden Tag haben die Spieler frei, ehe die Vorbereitung auf die kommende Partie beginnt. Doch kann es davon auch Abweichungen geben – so wie in dieser Woche.