Topscorer der Saison? Warum Honorat wohl Gladbachs bester Transfer ist

Es war ein ungewohntes Bild, dass die Fans von Borussia Mönchengladbach am Sonntagabend zu Beginn der zweiten Halbzeit beim VfL Wolfsburg zu sehen bekamen. Der Franzose Franck Honorat kam plötzlich über den linken Flügel. Er, der bislang stets rechts agiert hatte – entweder als Flügelspieler in einer Fünferkette oder auf der offensiven Außenbahn. Letztere Position hatte er auch in der ersten Halbzeit in Wolfsburg bekleidet und war da schon auffälligster Gladbacher. Entscheidenden Anteil an der Wende nach 0:1-Pausenrückstand hatte der 27-Jährige jedoch als Linksaußen: Seinen präzisen Pass in der 58. Minute nutzte Nathan Ngoumou zum 2:1-Führungstor.