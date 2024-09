Seoanes Blick auf die nächste Aufgabe Gladbachs Honorat verpasst mit einem Muskelfaserriss auch das Union-Spiel

Während die Plätze in der Startelf vor allem in der Defensive vergeben sein dürften und sich dort lediglich die Frage stellt, ob Rocco Reitz oder Philipp Sander beginnt, gibt es in der Offensive mehrere Varianten. Alassane Plea, Robin Hack, Nathan Ngoumou und Tomas Cvancara kämpfen um die beiden Plätze neben Kevin Stöger und Tim Kleindienst. Hack und Ngoumou erhielten in Frankfurt den Vorzug, Plea und Cvancara kamen in der Schlussphase aufs Feld.