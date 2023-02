Vorsitzender des FPMG Supporters Club Thomas Ludwig über die „doppelte Befreiung“ für Borussias Fans

Ludwig Ja, aber vor allem der Realismus. Corona hat den Verein gebeutelt, das haben wir verstanden. Was wir uns an finanziellen Möglichkeiten erarbeitet hatten, hat die Pandemie zunichtegemacht. Wir sind darauf vorbereitet, dass es im Sommer einen personellen Umbruch geben wird, der dazu führen wird, dass die sportlichen Ziele andere sind als vor drei, vier Jahren. Aber das passt zu dem, was Borussia Mönchengladbach ist. Von daher ist das alles in Ordnung. In dieser Umbruchphase ist der Europapokal sicherlich nicht der Pflichtbeitrag des Vereins. Im Sommer werden wir uns mit einer neuen Mannschaft anderen Zielen widmen. Realistisch zu bleiben, hat uns immer gutgetan. Gerade Herr Schippers vermittelt allen sehr transparent, was geht und was nicht.